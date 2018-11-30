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Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%

Экономика

Глава Газпрома встретился с с послом ЕС в России

Москва, 30 ноября 2018, 08:10 — REGNUM  Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Отмечается, что показатель рассчитан по предварительным данным к рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом ЕС в России Маркусом Эдерером. Во время совещания в Москве Миллер проинформировал Эдерера о развитии нового, мощного центра газодобычи — на полуострове Ямал.

Этот центр станет ключевым на многие десятилетия после истощения запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе, поэтому сейчас ресурсная база объективно меняет схему газотранспортных потоков.

Алексей Миллер и Маркус Эдерер также обсудили реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Отмечается, что сооружение газопроводов будет способствовать укреплению надежности поставок природного газа в европейские страны и окажет положительное влияние на экономику ЕС.

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Газодобыча и транспортировка газа
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