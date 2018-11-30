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Стали известны доходы самых богатых министров США за 2017 год

Экономика

Суммарный доход трех самых богатых министров — почти $150 млн

Вашингтон, 30 ноября 2018, 08:08 — REGNUM  Суммарный доход трех самых богатых министров Соединенных Штатов — образования, торговли и финансов — в 2017 году составил почти $150 млн, сообщает Politico со ссылкой на налоговые декларации политиков.

Так, министр образования Бетси Девос заработала в прошлом году почти $60 млн. Министр торговли Уилбур Росс — $47 млн, глава минфина Стивен Мнучин — $41,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, глава и основатель транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые с 1994 года не занял первую строчку в рейтинге самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.

Читайте подробнее: Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США

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Доходы государственных чиновников
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