Нижегородский онкоцентр: объявлен тендер на проектирование

Нижний Новгород, , 07:52 — REGNUM Проект строительства нижегородского областного онкологического центра перешёл в активную стадию. ГКУ «Нижегородстройзаказчик» объявило тендер на выполнение проектных и изыскательских работ. Итоги открытого конкурса подведут 26 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 40 млн рублей. По условиям закупки, победитель должен привлечь к работам субъекты малого предпринимательства или социально ориентированную некоммерческую организацию, если сам не подходит под эти группы.

Онкоцентр планирует возвести восточнее посёлка Новинки в Богородском районе Нижегородской области.

Со дня заключения контракт победителя за 15 дней должен разработать и согласовать программу проектирования в министерстве здравоохранения РФ. 45 дней отводится на разработку поэтажных планов, спецификацию технологического оборудования, схемы планировочной организации участка для согласования с госзаказчиком, разработку документации для получения первого этапа заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций. Еще 60 дней запланировано под инженерные изыскания.

«Срок передачи государственному заказчику четвертого этапа «Разработка проектной документации в составе согласно постановлению правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» — в течение 90 дней. Срок выполнения пятого этапа «Выполнение историко-культурных (археологических) изысканий» — в течение 140 дней со дня заключения контракта. Срок выполнения шестого этапа «Сопровождение государственной экспертизы проектной документации, получение положительных заключений по проектной документации и достоверности определения сметной стоимости» — в течение 150 дней со дня заключения контракта. Окончательный срок передачи государственному заказчику результатов работ по контракту, в том числе работы по седьмому этапу «Разработка рабочей документации» с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в течение 210 дней», — отмечается в техзадании.

Напомним, в начале ноября 2018 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на выделение земельного участка под областной онкологический центр в Богородском районе. Площадь участка составляет 87 тыс. кв метров, в проект планируется вложить 8 млрд рублей.

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