ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

Москва, , 07:44 — REGNUM В российских банках ЦБ РФ выявил источник «коррупционных денег». Так, одни и те же люди скупают крупные суммы валюты (иногда совершая по несколько операций в день) и никогда её не продают. При этом кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчёта. Об этом говорится в письме ЦБ РФ, направленном финансовым организациям 28 ноября, сообщают «Ведомости».

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Кроме того, подозрительным оказалось и то, что личности таких крупных скупщиков не установлены. Сами клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали, но не в таких суммах.

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Представители регулятора заявили, что такие сделки могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», в частности для снабжения наличными нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Названия банков, где были выявленные подобные факты, не называются. При этом ЦБ РФ заявляет, что применяет к ним меры воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о жалобах клиентов ряда банков о требовании с них обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы. Финансовые организации объясняют это стремлением остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан. Однако в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

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