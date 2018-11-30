Один из крупнейших в России аквапарков могут сдать в Хабаровске в 2021 году

Хабаровск, , 07:43 — REGNUM Один из крупнейших в России аквапарков может быть сдан в Хабаровске в 2021 году. Водный парк займёт 50 тыс. кв. метров и, помимо водной зоны, будет включать гостиничный комплекс на 145 номеров и игровую зону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Построить аквапарк намерен инвестор, который уже однажды пытался реализовать такой проект. Компания «Невада» с южно-корейским инвестором намеревалась построить крупный торговый центр, в котором, по замыслу и должен был расположиться аквапарк. Однако реализации такого проекта воспротивилась администрация Хабаровска, которая хотела видеть ранее заявленный аквапарк, а не магазин с бассейном. За инвестора вступились полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и экс-губернатор края Вячеслав Шпорт.

Сегодня, как сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска, проекты разделены — инвестор строит отдельно современный торговый комплекс, а отдельно — грандиозный аквапарк. По замыслу в водном парке разместятся несколько бассейнов с различными горками, гостиничный комплекс на 145 номеров, детские игровые зоны, сауны, SPA — комплекс и фитнес-зал.

В пресс-службе мэрии дальневосточной столицы пока очень осторожно комментируют строительство грандиозного сооружения:

«Проект очень крупный, хотя и, конечно, очень интересный для города. Но инвестор заверил, что аквапарк будет построен», — сообщили в пресс-службе.

В аквапарке предполагают разместить тёплые бассейны на крыше, где можно будет купаться даже зимой. В планах — «ленивая река», зона с искусственными волнами для обучения сёрфингу. Единовременно водный парк сможет вместить в себя до 800 человек. На уличных площадях инвестор обещает обустроить парковую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, препятствия, которые чинили инвестору чиновники стало поводом для возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы выяснили, что на каждом шагу инвестор сталкивался с необъяснимыми с точки зрения закона, проволочками.