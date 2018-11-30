В Якутии намерены построить завод по производству икры сиговых рыб

Якутск, , 07:36 — REGNUM В Якутии истощены естественные запасы основных промысловых видов рыб, и эту проблему в республике намерены решать. С целью восстановления популяции в регионе собираются построить завод, на котором будут разводиться осетры и производиться на продажу икра сиговых видов рыб. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В Якутии выловили на 38% меньше рыбы, чем планировалось

В соответствии с предварительной схемой, площадь завод составит 2 тыс. квадратных метров, а мощность — 1 млн. молоди осетра и 100 млн. икры сиговых. Основной целью строительства предприятия называется восстановление естественных запасов основных промысловых видов рыб, в том числе сибирского осетра Ленской популяции. Ещё одна задача — увеличение квот вылова и развитие товарного рыбоводства в республике.

Перспективы строительства такого завода чиновники профильных министерств и заинтересованных компаний рассмотрели на совещании, прошедшем под руководством вице-премьера региона Дениса Белозёрова. Источники финансирования проекта пока не определены и осталось много вопросов, которые в дальнейшем будут прорабатываться. Тем не менее, руководство республики намерено подписать с Росрыболовством соглашение о создании такого предприятия.

Читайте также: Якутия договорилась с Камчаткой о поставках рыбы и туристическом обмене

В правительстве республики напоминают, что естественные запасы основных промысловых видов рыб истощены после подрыва их численности в результате перелова в годы Великой Отечественной войны и перестройки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года руководство Якутии договорилось с Камчаткой о поставках рыбы и морепродуктов с этого полуострова в республику.