Забайкальцы смогут получить «дальневосточный гектар» на льготных условиях

Чита, , 07:30 — REGNUM Власти Забайкальского края должны решить на какие земли будет распространяться программа «Дальневосточный гектар». Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе встречи с общественностью региона, состоявшейся накануне в Чите. Подробности сообщает сайт забайкальского правительства.

По словам Юрия Трутнева, внедрение программы в Забайкальском крае и Бурятии будет идти поэтапно.

«На первом этапе руководство края определяет, какую часть земли можно передавать гражданам. Второй этап предполагает предоставление земли в Забайкальском крае только жителям Забайкалья в течение 6 месяцев. После этого режим вступает в действие только на Дальнем Востоке. А уже потом распространяется на всю Россию. Вы сами оцените преимущества такого подхода», — пояснил представитель президента в ДФО.

По его оценке, механизм передачи земли максимально упрощён, а установленный рекорд составляет 27 дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа был подписан 3 ноября 2018 года. Ранееврио губернатора Забайкалья Александр Осипов предложил Владимиру Путину распространить на забайкальскую территорию все механизмы и преференции, которые работают в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке каждому гражданину РФ. Из 188,4 млн дальневосточных гектаров выдано порядка 45 тысяч.

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, в котором приняли участие 34 794 жителя из всех регионов России, люди хорошо осведомлены о программе по бесплатному выделению дальневосточных гектаров, но ехать в ДФО за куском земли не планируют.