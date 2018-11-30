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Для разворота нефти вверх пока нет веских причин — эксперт

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 30 ноября

Москва, 30 ноября 2018, 07:14 — REGNUM  На Интерконтинентальной бирже 29 ноября нефть сорта Brent восстанавливалась после падения 28 ноября. С утра казалось, что цена нефти летит в пропасть, баррель черного золота торговался чуть выше $58. Но к вечеру за баррель давали $59,71, что на 1,05% выше цены предыдущего закрытия, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Негативная статистика о коммерческих запасах представляется уже отыгранной рынком. Теперь актуальны ожидания положительных результатов от встречи ОПЕК 6−7 декабря и от встречи мониторингового комитета «ОПЕК+», которая пройдет 5 декабря. «Голубиная» риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, хотя не оказала прямого влияния на нефтяные цены, но стимулировала спрос на рискованные активы, в том числе на фьючерсные контракты.

Это показывает, как рынок нефтяных фьючерсов оторвался от спотового, то есть от своей «базы». Тем не менее фундаментальные факторы для разворота падающего тренда в нефти пока отсутствуют, и сегодня, 30 ноября цена по нефти марки Brent ожидается в диапазоне $59−61 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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