Рубль «не успел отреагировать» на отмену встречи Трампа и Путина

Москва, , 07:08 — REGNUM На Московской бирже 29 ноября рубль начал восстанавливать утраченные накануне позиции. Несмотря на легкое утреннее падение, российская нацвалюта во второй половине торгового дня резко развернулась наверх. К закрытию биржевых торгов рубль прибавил к доллару 0,74%, а к евро подорожал на 0,85%. Рубль рос на ожиданиях встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе саммита «двадцатки», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Движение рубля «на север» не смогли остановить даже появившиеся в зарубежных новостных агентствах сообщения о том, что, вероятно, договоренность между США и Китаем о прекращении взаимной торговой войны в ходе саммита G20 так и не будет достигнута. Но поздно вечером вышла новость о том, что непредсказуемый Дональд Трамп отменил встречу. Так как торги на Московской бирже уже завершились, новость не оказала влияния на рубль, однако, негатив будет отыгрываться уже 30 ноября.

Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию торгов 29 ноября вырос на 0,46%, чему способствовало укрепление рубля и удачные результаты вчерашних аукционов Минфина и МосБиржи по размещению ОФЗ. На лондонской ICE нефть Brent подорожала на 1,05% до $59,71 за баррель.

Опубликованный протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС сенсаций не принес — банкиры единогласно проголосовали за отказ от повышения ставки на прошедшем заседании. Для доллара сенсаций не произошло. Курс евро по отношению к доллару в среду вырос на 0,18%. Исходя из не оправдавшихся ожиданий, прогноз по курсу доллара на сегодня. 30 ноября, меняется до 66−68 руб., а по курсу евро остается в силе — на уровне в 75−76,50 руб.

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