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В Венесуэле подняли минимальную зарплату

Экономика

Мадуро сделал заявление 29 ноября

В Венесуэле подняли минимальную зарплату
Иллюстрация: Banco central de Venezuela
Венесуэльские боливары

Каракас, 30 ноября 2018, 06:09 — REGNUM  Размер минимальной зарплаты подняли власти Венесуэлы, передает телеканал Venezolana de Televisión.

Об этой инициативе объявил венесуэльский президент Николас Мадуро 29 ноября. Размер «минималки» повышается с 1 декабря до 4,5 тыс. суверенных боливаров (с 1,8 тыс. суверенных боливаров).

Отметим, что это первое повышение с момента деноминации, которая произошла в минувшем августе. Повышена и стоимость криптовалюты петро до девяти тысяч суверенных боливаров с 3,6 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября венесуэльский министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо заявил, что Каракас готовит для стран ОПЕК презентацию петро, стоимость которой приравнена к цене барреля нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла готовит презентацию «петро» для стран ОПЕК

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Политическая жизнь Венесуэлы
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