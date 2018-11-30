95 лет в строю: нижегородский завод «Красный Рамень» может стать банкротом

Бор, Нижегородская область, , 05:18 — REGNUM Старейшее предприятие города Бор Нижегородской области, отработав 95 лет, может стать банкротом. Иск с требованием признать несостоятельным ООО «Металлургический завод «Красный Рамень» подала ФНС России, но к производству он пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Арбитражный суд Нижегородской области иск поступил 29 ноября 2018 года. Сумма исковых требований — 3 894 163,43 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в данной форме 9 декабря 2014 года, уставный капитал — 97 852 000 рублей. Предприятие базируется на территории ОАО «Красный якорь». Генеральным директором последнего является председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. ООО «Металлургический завод «Красный Рамень» руководит Алексей Горбашкин, который также входит в число владельцев. Помимо него, совладельцами являются Наталья Казачук, Игорь и Александр Тихомировы.

«Завод «Красная Рамень», занимавшийся производством цепей и ставший впоследствии одним из основных поставщиков продукции для всей страны, был основан в 1923 году. В конце XIX-го века этот район был центром кузнечного производства. Здесь в 1875 году находилось 497 кузниц, занимающихся ковкой гвоздей, скобяных изделий и цепей, в которых работало более тысячи кузнецов», — отмечается на официальном сайте компании с уточнением, что в 2014 году началась активная реконструкция предприятия.

На сегодня предприятие выпускает алюминиевые и медные сплавы, слитки цветных сплавов, корпусные детали, в числе которых — корпуса подшипников, приборов, редукторов, насосов, а также детали для судовых энергетических установок, корпуса для кранов и приборов, тройники, патрубки, переходы, муфты, машиностроительное литье.

В рядах учредителей предприятия в настоящее время есть некоторые разногласия. Так, 22 ноября в Арбитражный суд области от Натальи Казачук и Алексея Горбашкина поступил иск к заводу и Александру Тихомирову. Истцы оспаривают сделку по выдаче простого векселя, пытаясь признать её недействительной. Третьим лицом в деле выступает ООО Инженерный центр «СОЛДРИМ МСК» из Московской области. Подробности дела неизвестны, иск до устранения недочётов оставлен без движения.