Венгерская компания планирует реализовать ряд инвестпроектов в Мордовии

Саранск, , 01:27 — REGNUM Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков провел встречу с представителями венгерской компании Pólus Kft, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. В рамках встречи обсуждалась перспектива реализации в 2019 году инвестиционных проектов на территории Мордовии.

В частности, стороны могут реализовать совместные проекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами, организации системы весогабаритного контроля на региональных дорогах и информационных технологий.

Компания Pólus Kft занимается проектированием, поставкой оборудования и осуществлением капитального строительства в таких областях, как пищевая, перерабатывающая и сельскохозяйственная промышленность, коммунальное хозяйство, энергетика, здравоохранение, коммерческая недвижимость и жилые дома. Имеет представительство в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях между сторонами было подписано в августе 2016 года во время визита делегации Мордовии в Венгрию.

В 2018 году с участием венгерских инвесторов было запланировано строительство молочного комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада в Теньгушевском республики в рамках совместного предприятия.

Представители венгерской стороны заявили о готовности оперативно реализовать данный проект и выразили уверенность, что сотрудничество с Мордовией будет плодотворным и долгосрочным. Планируется, что молочный комплекс будет построен к концу 2019 года.

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