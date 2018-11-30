Президент Узбекистана распорядился расчленить национального авиаперевозчика

Ташкент, , 00:30 — REGNUM Президент Узбекистана распорядился создать акционерное общества «Uzbekistan Airways» (Узбекские авиалинии) на базе национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», говорится в опубликованном 29 ноября указе Шавката Мирзиёева.

Документом также регламентируется создание государственных унитарных предприятий «Летный комплекс», «Главное агентство воздушных сообщений» и «Комплекс материально-технического снабжения «Узавиатехснаб».

Кроме того, создано акционерное общество «Uzbekistan Airports» с передачей ему государственной доли в уставных фондах хозяйственных обществ и ООО «Uzbekistan Helicopters» на базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ»;

«Центр «Узаэронавигация» передан в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Основными задачами АО «Uzbekistan Airways» определено эффективное использование парка воздушных судов, в том числе с освоением новых направлений и расширением географии полетов, внедрение современных систем и технологий управления производственными процессами, а также модернизацию, технологическое перевооружение и обновление авиапарка.

Кроме того, акционерное общество будет заниматься повышением качества предоставляемых сервисных услуг пассажирам на борту воздушных судов, работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, в том числе иностранных авиакомпаний, привлекать инвестиции, прежде всего прямых иностранных, в том числе путем выпуска акций и корпоративных облигаций и другое.

АО «Uzbekistan Airports» ответственно за разработку и реализацию стратегий долгосрочного развития аэропортов, поддержание высокого уровня обслуживания пассажиров авиаперевозчиков в аэропортах, создание для них всех необходимых комфортных условий, за бесперебойное обеспечение топливом и другими горюче-смазочными материалами, используемыми для заправки и обслуживания воздушных судов, а также осуществление строгого контроля за их качеством.

«Установить, что АО «Uzbekistan Airways» является правопреемником по договорам, правам и обязательствам дирекции НАК «Узбекистон хаво йуллари», государственных унитарных предприятий «Летный комплекс», «Главное агентство воздушных сообщений» и «Комплекс материально-технического снабжения «Узавиатехснаб», говорится в указе.

ГП «Узаэронавигация» является правопреемником по договорам, правам и обязательствам НАК «Узбекистон хаво йуллари» в части аэронавигации.

Также подчеркивается, что имущество НАК «Узбекистон хаво йуллари» и реорганизуемых государственных унитарных предприятий, не подлежащее приватизации.

Указ президента назрел ввиду устаревшей и непрозрачной системы управления, совмещающей в себе функции государственного регулирования и коммерческой деятельности, которая не позволяет внедрить на предприятиях отрасли современную систему менеджмента, обеспечить их финансовую устойчивость и рентабельность.

Также, чрезмерная монополизация гражданских авиаперевозок, в том числе эксплуатации наземной инфраструктуры, привела к значительным отставаниям от мирового уровня оказания услуг в данной сфере, а также нерентабельности отдельных аэропортов страны.