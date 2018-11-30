Нацбанк Молдавии возглавил бывший министр финансов

Кишинёв, , 00:23 — REGNUM Парламент Молдавии 29 ноября назначил нового главу Национального банка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по предложению правящей Демпартии им стал Октавиан Армашу, до сих пор занимавший должность министра финансов.

Должность главы Нацбанка Молдавии стала вакантной после того, как прежний руководитель Сергей Чокля 20 ноября досрочно ушел в отставку, объяснив это личными причинами. Чокая заявил, что ему удалось стабилизировать банковскую систему и валютный рынок. «Развивать банковскую систему страны и внедрять новую стратегию будет новый глава Нацбанка», — добавил он.

В наследство новому главе Нацбанка достанется и незавершенное расследование совершенной еще в 2014 году кражи 1 млрд евро из банковской системы страны. Главный обвиняемый в краже, мэр Оргеева Илан Шор, напомним, остается на свободе и даже стал одним из ключевых лиц молдавской политики.

Отсутствие прогресса в расследовании молдавской «кражи века» стало одной из причин замораживания финансовой помощи Молдавии со стороны Евросоюза.

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