Глава «Роснефти» провел переговоры в Пекине

Пекин, , 22:16 — REGNUM На полях российско-китайского энергетического форума в Пекине прошла встреча члена Посткома Политбюро ЦТК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна с главой нефтяной компании «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает 29 ноября Синьхуа.

Хань Чжэн охарактеризовал энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем как «долгосрочное, углубленное, имеющее огромный потенциал и широкие перспективы». Китайская сторона готова к взаимодействию под руководством лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина; важное внимание в нем уделяется торговле энергоресурсами, разведке и разработке нефтегазовых месторождений, обмену энергетическими технологиями и оборудованием.

Вице-премьер Госсовета также высказался за увеличение финансовой поддержки и непрерывность энергетического взаимодействия.

Игорь Сечин в свою очередь отметил важность совместного энергетического форума для взаимодействия России и Китая в реализации крупных проектов, прежде всего сопряжения инициативы «Пояса и пути» с проектом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что 29 ноября в пекинской резиденции «Дяоюйтай» открылся первый российско-китайский энергетический бизнес-форум.