Испания обращает взоры на Восток и считает Китай важнейшим партнером в АТР

Мадрид, , 22:08 — REGNUM В рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Испанию прошло заседание Китайско-испанского делового консультативного совета, на котором китайский лидер вместе с испанским премьер-министром Педро Санчесом встретились с предпринимателями двух стран, сообщает 29 ноября Синьхуа.

Поздравив собравшихся с первым заседанием форума, Си Цзиньпин отметил, что за 13 лет стратегического партнерства между КНР и Испанией достигнуты прорывные результаты в торгово-экономическом сотрудничестве. Немало проектов, которые китайский лидер назвал «образцовыми», реализуются в формате инициативы «Пояса и пути». Это оказывает позитивное воздействие на атмосферу азиатско-европейского сотрудничества. Председатель КНР особо остановился на итогах Китайской международной импортной выставки, завершившейся недавно в Шанхае, и выразил надежду на то, что участие в ней Испании позволит вывести отношения двух стран на новый уровень.

Отдельное внимание китайский лидер уделил вопросу сотрудничества между бизнесменами и деловыми кругами.

Санчес в свою очередь подчеркнул, что динамизм нынешней мировой ситуации побуждает Испанию обратить свое внимание на АТР, в особенности на Китай, который он назвал «мировой экономической и торговой державой, а также важным партнером Мадрида и одним из основных рынков для испанского экспорта».