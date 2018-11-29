Фонд госимущества Украины: компании саботируют большую приватизацию

Киев, , 22:03 — REGNUM Некоторые компании саботируют большую приватизацию на Украине. заявил исполняющий обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров, сообщает 29 ноября УНИАН.

По его словам, с ФГИ судится компания «Грант Торнтон», которая решила обжаловать в суде отбор инвестиционных советников на пять объектов приватизации. Однако на заседание суда истец не явился, поэтому заседание было перенесено на 11 декабря. Трубаров уверен, что это целенаправленный саботаж, так как компания «прекрасно понимает безосновательность обвинений».

Напомним, на Украине проводится две приватизации: малая и большая. В список большой приватизации на 2018 год попали 23 предприятия.

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