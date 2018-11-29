Четверг, 29 Ноября 2018 года
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«Газпром»: уложены 300 км труб «Северного потока — 2»

Экономика

Работы идут точно по графику

«Газпром»: уложены 300 км труб «Северного потока — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Северный поток-2

Москва, 29 ноября 2018, 21:15 — REGNUM  Российская государственная корпорация «Газпром» построила уже около 300 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба «Газпрома».

"К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», — сообщили в «Газпроме».

В компании пояснили, что работы по укладке труб завершены в прибрежной зоне Германии и в настоящее время ведутся в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии.

Кроме того, работы идут в исключительной экономической зоне Финляндии.

Напомним, что 25 ноября «Газпром» сообщил об укладке 250 км газопровода «Северный поток — 2».

Все работы идут чётко по графику.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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