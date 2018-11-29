Белоруссия выбирает «уникальные изделия» костромских ювелиров

Кострома, , 18:26 — REGNUM Костромская область и Белоруссия планируют расширить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, сообщает пресс-служба губернатора области.

Делегация из представителей министерств, ведомств и руководителей белорусских предприятий машиностроения, сельского хозяйства, животноводства и ювелирной промышленности находится с трехдневным визитом в регионе. Делегацию возглавляет министр информации Белоруссии Игорь Бузовский.

Стороны «детально обсудили варианты взаимодействия и запланировали новые рабочие встречи» и подпишут соглашение о «взаимодействии в организации обучения профессиональных кадров для лесной промышленности».

"Наши покупатели любят костромские ювелирные изделия. Практика показывает, что, когда в продаже появляются украшения и посуда российского производства, товарооборот существенно повышается. При этом товары российского производства закрывают у нас не более 30% ассортимента, и мы стараемся брать не «массовку», а действительно уникальные изделия — то, чем умеют удивить костромские ювелиры», — отмечает коммерческий директор компании «БелЮвелирТорг» Марина Суяричева.

Отметим, что в Костроме будет открыт сервисный центр белорусского концерна «Амкодор», который посетят члены делегации. Центр будет продавать и ремонтировать дорожную, лесозаготовительную и сельскохозяйственную технику.

Справка ИА REGNUM. Внешнеторговый оборот Костромской области с Белоруссией за 2017 год составил 51,7 миллионов долларов.

Костромская область экспортирует древесину, ювелирные изделия, машины и оборудование, запчасти и химическую продукцию. Белоруссия продает Костромской области продовольственные товары, машины и погрузчики, текстильные изделия и обувь.