Имущество сети костромских аптек арестовали за долги

Кострома, , 18:20 — REGNUM Судебные приставы начали арестовывать имущество сети костромских аптек «Фарм Лига», сообщает ГТРК «Кострома». Компания задолжала поставщикам около 4 миллионов рублей.

«Фарм Лига» закупила лекарства и другие медицинские товары у одного из российских поставщиков и не оплатила сумму в установленный 3-месячный срок. После судебных разбирательств было решено взыскать долг с фирмы принудительно. Судебные приставы арестовали расчетный счет аптечной сети, изъяли из касс выручку в сумме около 8 тысяч рублей, провели опись и наложили арест на часть аптечного ассортимента — медицинские приборы, расходные материалы, косметические средства.

«Все это будет находиться у ответственного хранителя, назначенного приставом, до реализации арестованного имущества. После реализации деньги пойдут в счет погашения долга, а в случае, если данный товар не будет реализован, взыскателю будет предложено оставить арестованное имущество у себя — также в счет долга», — отмечает заместитель начальника межрайонного отдела судебных приставов Екатерина Удалова.