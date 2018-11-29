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В аэропорту Челябинска начали строить новый аэродром

Экономика

Создадут его к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинск, 29 ноября 2018, 17:55 — REGNUM  В аэропорту Челябинска началось строительство нового аэродромного комплекса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

После реконструкции аэропорт Челябинска сможет принимать самолёты в любых погодных условиях и получит третью категорию Международной организации гражданской авиации. Он встанет в один ряд с такими аэропортами, как «Шереметьево», «Пулково» и «Домодедово».

Реконструкция проводится к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Ранее из федерального бюджета на неё было выделено 1 млрд 200 млн рублей.

Отметим, ранее выделение средств постоянно переносилось. Всего стоимость работ составит 3 млрд рублей. Реконструкцию проводит московская компания «Центродорстрой». В рамках первого этапа запланированы модернизация и расширение перрона, также предстоит создать 28 мест для самолётов среднего класса. На втором этапе будут построены рулёжные дорожки и дополнительные места для стоянок.

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Строительство и состояние аэропортов
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