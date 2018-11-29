В Дагестане создадут собственный резервный фонд

Махачкала, , 17:54 — REGNUM У Республики Дагестан появится собственный резервный фонд. Для этого в бюджете региона предусмотрены средства в размере 650 млн рублей. Фонд позволит субъекту участвовать в национальных проектах и решать неотложные задачи. Об этом на очередной сессии регионального парламента рассказал министр финансов республики Юнус Саадуев, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе Народного собрания Дагестана.

Проект республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был принят в первом чтении на очередной сессии дагестанского парламента. Юнус Саадуев доложил, что в качестве исходных данных при формировании проекта бюджета приняты такие показатели, как валовой региональный продукт, индекс потребительских цен, рост фонда заработной платы и рост объема инвестиций в основной капитал. По всем параметрам по сравнению с 2017 годом отмечается прирост от 2,7% до 6,2%.

Предельный объем государственного долга Дагестана за 2019 год составит, по оценкам специалистов, 13,1 млрд рублей. Доходы бюджета сформированы в основном за счет федеральных средств, объем которых возрос на 4,9 млрд рублей. В абсолютной сумме это 80,2 млрд рублей.

По словам министра, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые являются источником финансирования расходных обязательств республики, существенно увеличатся в 2019 году — в среднем на 2 млрд рублей.

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Напомним, первое обсуждение законопроекта республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в правительстве Дагестана состоялось 24 октября. Позже он был принят в региональном парламенте в третьем чтении.

Сообщалось, что доходы бюджета Дагестана на 2019 год составят 106,5 млрд рублей, что на 5,9% больше, чем в 2018 году. Расходы региона вырастут на 6,3% и достигнут 106 млрд рублей. Профицит запланирован в размере 456 млн рублей.

Позже, 31 октября, впервые в Дагестане состоялось публичное обсуждение проекта бюджета. В прямом эфире республиканских телеканалов и радиостанции на вопросы журналистов ответил глава республики Владимир Васильев.

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