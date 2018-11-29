$2,6 млрд на поддержку бюджета получила Киргизия за годы независимости

Бишкек, , 17:22 — REGNUM Другие страны и международные организации за годы независимости предоставили в общей сложности $2,6 млрд (174 млрд рублей) кредитов и грантов на поддержку бюджета Киргизии. Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев., выступая на заседании республиканского парламента, пишет «24.kg».

Чиновник отметил, что большая часть денег, полученных в 90-е годы прошлого столетия из-за рубежа, направлялась именно на поддержку государственной казны. И только впоследствии правительство стало тратить их на реализацию различных программ развития.

Также глава минфина акцентировал внимание на том, что в 2019 году на поддержку госбюджета Киргизии предусмотрен только грант от Азиатского банка развития.

В свою очередь некоторые депутаты высказались за то, чтобы в будущем отказаться от кредитов и грантов, выделяемых на поддержку бюджета республики.

«Каждый раз, когда нам дают деньги на эти цели, доноры выставляют определенные условия. В 90-е годы мы не могли по-другому, нужны были средства. Но уже давно нужно научиться жить по средствам», — выразил мнение депутат Аалы Карашев.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, в период с 1991 по 2018 годы власти Киргизии получили на поддержку государственного бюджета кредитов на общую сумму $1 млрд 722,4 млн (свыше 115,3 млрд рублей по текущему курсу) и грантов — на $930,7 млн (более 62,3 млрд рублей).

Отметим, что государственный внешний долг Киргизии в настоящее время составляет около $3 млрд 764,5 млн (252 млрд рублей) или 48,5% к ВВП республики.