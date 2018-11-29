Узбекистан может присоединиться к CASA-1000

Ташкент, , 17:18 — REGNUM Узбекистан возможно присоединится к региональному проекту CASA-1000, предусматривающему организацию поставок электроэнергии из Туркестанского региона в Южную Азию. Об этом на Международной конференции по Афганистану в Женеве 28 ноября заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% — до 6 миллиардов кВт. ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. Более того, ЛЭП может стать составной частью проекта CASA-1000», — сообщил он.

Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о строительстве ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» в декабре 2017 года. Ее пропускная мощность составит 1000 МВт. Завершение возведения ЛЭП намечено на декабрь 2019 года.

Напомним, что CASA-1000 — это проект, предполагающий поставки электроэнергии, выработанной в Таджикистане и Киргизии, в Афганистан и Пакистан. Несмотря на то, что официальный запуск строительства инфраструктуры проекта был дан еще в 2016 году, его реальное начало затянулось на два года. Что очень беспокоило Эмомали Рахмона.

Стоимость проекта оценивается в более чем 1 млрд долларов.

Тем временем, прежние власти Узбекистана выступали резко против этого проекта, так как его реализация «возможна только при строительстве гигантских гидротехнических сооружений и плотин, что может привести к непоправимым социальным и экологическим последствиям в Центрально-азиатском регионе». Об этом говорилось в официальном письме министерства экономики Узбекистана к руководству Всемирного банка (ВБ), направленном в 2013 году.

«Узбекистан выступает категорически против участия уважаемого Банка в данном проекте и искренне надеется, что аргументы и оценки ведущих компетентных специалистов, имеющих значительный опыт в реализации проектов в сфере энергетики, помогут Банку принять правильное решение. В случае продолжения активных действий по продвижению проекта, группа экспертов намерена выступить с соответствующим заявлением в международных средствах массовой информации», — также было сказано в послании.