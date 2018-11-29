Псковский бюджет на 2019 год принят в первом чтении с дефицитом в 9%

Псков, , 17:16 — REGNUM Проект бюджета Псковской области закона на 2019 год и плановый период 2020−21 годов принят в первом чтении сегодня, 29 ноября, на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов большинством голосов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, бюджет на 2019 год запланирован с дефицитом в 1,6 млрд рублей — это 9% от собственных доходов бюджета.

Доходы бюджета области на 2019 год прогнозируются в размере 26,52 млрд рублей, в том числе 18,1 млрд рублей собственных доходов. Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2019 год в представленной редакции законопроекта обозначены в сумме 8,43 млрд рублей. Предполагается, что ко второму чтению эта сумма возрастёт на более чем 5,6 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в 2019 году запланированы в размере 28,16 млрд рублей.

«Когда регион получит подтверждение точной суммы федеральной «матпомощи», депутаты вновь вернутся к первому чтению закона о бюджете, для того чтобы внести необходимые коррективы», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Для работы над проектом областного бюджета ко второму чтению создана согласительная комиссия. На паритетных началах в неё вошли пять депутатов областного собрания — представители каждой фракции, а также пять представителей региональной администрации.