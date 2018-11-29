Калужские предприниматели «прицениваются» к новому налогу для самозанятых

Калуга, , 16:21 — REGNUM Индивидуальные предприниматели Калужской области сочли заманчивым новый налог для самозанятых граждан, заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM директор фирмы «Камин» Борис Тупицин.

«Отныне индивидуальному предпринимателю уже не надо платить страховые взносы, не надо подавать декларацию. Налицо низкий налог — от 4% до 6%, да ещё можно вычет получить. Поэтому, вероятен переток предпринимателей на этот режим», — считает Тупицин.

Он напомнил, что режимом налога на профессиональный доход (НПД) могут воспользоваться индивидуальные предприниматели при условии, что у них нет наёмных работников, или они прекратили деятельность по другим режимам налогообложения.

«Расчёт налога будет делать налоговая инспекция и присылать его самозанятому. А для того, чтобы налоговый орган посчитал налог, самозанятый будет сообщать ему о полученных суммах в том числе по интернету через специальное мобильное приложение», — заявил Тупицин.

По его мнению, налог на профессиональный доход граждан не направлен против «нянечек и репетиторов», как представляют это некоторые пользователи социальных сетей. Такие категории населения, как лица, ухаживающие за детьми, стариками и больными, репетиторы, уборщицы, помощники по хозяйству — освобождены от этого налога до конца 2019 года, но при одном условии — они должны зарегистрироваться как лица, получающие профессиональный доход.

При этом уже в 2018 году действие закона распространяется на граждан, сдающих жильё и нежилые помещения, а также лиц, занимающихся ремонтом жилья, сантехников, установщиков окон и дверей.

Отметим, за счет выплат самозанятых в бюджет Калужской области должно поступить порядка 20 млн рублей, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатор области Анатолий Артамонов. Он считает, что человек, который не платит налоги, не имеет и морального права рассчитывать на поддержку государства.

«Эта гаражная экономика самозанятых — это люди, которые морально чувствуют себя не совсем внутри общества. Человек, когда находится в социуме, он понимает, что он отчисляет какие-то средства и вправе рассчитывать, чтобы о нем самом и его детях заботились. А если человек вроде как работает, но никакой никуда копейки не вносит, да — он может, конечно, как гражданин страны сказать: «Вы обязаны, давайте, помогайте». Но морального-то права он не имеет. Он находится не наравне с остальными членами общества. Любого нормального человека это беспокоит. Когда он выходит из этой тени и вступает в отношения с государством, тогда появляется полный пакет его прав. Они получают моральное право от меня требовать всего того, что получают те, кто работает на других производствах», — заявил Артамогнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в качестве эксперимента вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан будет проводиться в четырёх регионах России. В режим НПД смогут перейти самозанятые граждане с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но они имеют доходы от использования имущества.

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