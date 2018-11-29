Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте украинских товаров

Москва, , 16:21 — REGNUM Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, за период с января по июль 2018 года на территорию России было ввезено 3815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы Sremska Mlekara DOO Sremska Mitrovica, страной происхождения которого в таможенной декларации была заявлена Сербия.

«Вместе с тем, по имеющейся у Россельхознадзора информации, в тот же рассматриваемый промежуток времени с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании — Sremska Mlekara DOO Sremska Mitrovica», — говорится в сообщении.

В ходе сравнительного анализа российская сторона пришла к заключению, что продукция, поставлявшаяся указанным предприятием, имеет украинское происхождение.

«Россельхознадзор заявляет о серьёзной обеспокоенности в отношении данного случая. Учитывая выявление нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию может осуществляться ввоз санкционной продукции украинского происхождения», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что в целях пресечения ввоза в Россию запрещённой продукции, Россельхознадзор направил соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в Федеральную таможенную службу России для проведения проверки по данному факту. В случае подтверждения нелегальной схемы поставок санкционной продукции ведомство намерено принять в отношении сербской стороны «соответствующие меры».

Как сообщало ИА REGNUM , Россия ранее уже неоднократно уличала Сербию в нелегальном реэкспорте продукции из стран, в отношении которых было введено продовольственное эмбарго в ответ на санкции. В начале октября МВД Сербии объявило о пресечении деятельности масштабной преступной группы, организовывавшей перепродажу в Россию запрещённых ко ввозу фруктов и овощей из стран Евросоюза под видом сербской продукции.

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