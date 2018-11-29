СМИ: директор челябинского рыбзавода попался на восьми тоннах рыбы

Кунашак, Челябинская область, , 16:17 — REGNUM В Челябинской области задержан руководитель одного из рыбзаводов. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает издание 74.ru, речь идёт о расположенном в Кунашакском районе муниципальном унитарном предприятии «Балык». Задержали директора 26 ноября. Перед этим силовики остановили выезжавшую с завода машину и обнаружили в ней вместо 17 тонн пеляди, которые значились по документам, 25 тонн. Разница потянула на миллион рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Директор арестован до 26 января.