Четверг, 29 Ноября 2018 года
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СМИ: директор челябинского рыбзавода попался на восьми тоннах рыбы

Экономика

Задержали его 26 ноября, пишут местные СМИ

СМИ: директор челябинского рыбзавода попался на восьми тоннах рыбы
Иллюстрация: Photolib.noaa.gov
Пелядь (Coregonus peled)

Кунашак, Челябинская область, 29 ноября 2018, 16:17 — REGNUM  В Челябинской области задержан руководитель одного из рыбзаводов. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает издание 74.ru, речь идёт о расположенном в Кунашакском районе муниципальном унитарном предприятии «Балык». Задержали директора 26 ноября. Перед этим силовики остановили выезжавшую с завода машину и обнаружили в ней вместо 17 тонн пеляди, которые значились по документам, 25 тонн. Разница потянула на миллион рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Директор арестован до 26 января.

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