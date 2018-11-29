В московском районе Солнцево построят многоуровневый паркинг

Москва, , 16:12 — REGNUM На Западе Москвы построят многоуровневый паркинг, сообщает 29 ноября портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Объект появится в районе Солнцево на улице Производственная. Для его строительства выделят участок площадью 0,9 гектаров. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы уже согласовала проект, отмечается в сообщении. Точные характеристики нового паркинга и сроки работ не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Москвы согласовано строительство гаражного комплекса в районе Левобережный. Он рассчитан на 140 машиномест.