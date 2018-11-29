Нефть «нащупала дно» в районе $56-60

Москва, , 15:57 — REGNUM На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой». Стоит вспомнить, что две недели назад, когда цены были выше, Владимир Путин называл $70 за баррель «вполне устраивающим».

Учитывая, какое влияние в последние годы на рынок нефти оказывает политика стоит семантически подойти к заявлениям российского президента, заявил корреспонденту главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Еще в начале осени американский президент Дональд Трамп своими критическими заявлениями обозначил, что нефть выше $75−80 абсолютно не приемлема. Теперь при падении нефтяных котировок Путин также обозначил приемлемые уровни», — отметил эксперт.

Если уровень цен $70 был «вполне устраивающим» для России, то $60 только «вполне приемлем» и «справедлив», вероятно, уже не только для России. Какие еще есть в арсенале Путина обозначения для нефтяных цен мы можем узнать очень скоро, но все-таки более вероятно, что пока до этого не дойдет.

«Цена баррель Brent вероятно нащупала дно до конца 2018 года, в районе $56−60 и будет встречать на этих отметках сильную поддержку со стороны стран ОПЕК+, встреча которых должна состояться 6 декабря. Кроме того, 30 ноября начнется саммит G20, где главным событием станет попытка уладить торговый конфликт США и Китая. Так что нас, вероятно, ожидается достаточно активное завершение недели, где цена баррель Brent, при попытках снижения ниже $58 будет встречать сильную поддержку, толкающую котировки к $60», — полагает Быков.

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