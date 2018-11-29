Повышение уровня моря может обойтись США в триллионы долларов

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Одним из самых страшных и дорогостоящих сценариев ущерба от изменения климата в Национальной оценке климата — докладе, который администрация Трампа опубликовала в минувшую пятницу, — является повышение уровня моря, которое уже вызывает проблемы в прибрежных городах от Нового Орлеана до Бостона, сообщает Axios 29 ноября.

В докладе говорится, что США придется активизировать действия по адаптации к последствиям глобального потепления одновременно с сокращением выбросов парниковых газов. Но поскольку климат — это сложная система, которую трудно просто взять и развернуть в нужную сторону, определенное потепление и повышение уровня моря фиксируется на ближайшие несколько десятилетий.

Судя по возможным траекториям, которыми может происходить глобальное среднее повышение уровня моря, результат будет зависеть от нескольких факторов, включая выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, а также от реакции ледников на повышение температуры.

Примечательно, что, судя по докладу, части Антарктики гораздо менее стабильны, чем считалось ранее. Вот почему его прогнозы повышения уровня моря выше, чем предыдущие доклады Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

Повышение уровня моря может повлиять на экономику США, нанося ущерб ценной недвижимости и инфраструктуре в прибрежных зонах. По прогнозу, совокупные убытки могут достичь $3,6 трлн к 2100, если не будет принято никаких мер для защиты береговой инфраструктуры и имущества. Если же подобные меры реализовать, что убытки даже в соответствии с тем же сценарием могут быть снижены до $820 млрд.