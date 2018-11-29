В Ярославле встали автобусы из-за отсутствия солярки

Ярославль, , 15:45 — REGNUM В Ярославле 29 ноября возник транспортный кризис — часть автобусов муниципального автотранспортного предприятия «ПАТП-1» не смогли обеспечить перевозки в полном объеме по расписанию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Днем половина автобусов не работала на привычных рейсах. Люди вынуждены были подолгу ожидать на остановках. Больше всего от этого пострадали льготники, которые пользуются бесплатным проездом, и обладатели месячных проездных билетов.

Мы полностью закрыли утренний «час пик» до 9 утра, а после этого половина автобусов — 62 из 120 — вернулись в депо. У них не было дизельного топлива. На день нужно 120−160 литров, а в баках оставалось по 50 литров. Если бы они остались на рейсе, топлива не хватило бы на вечер. Вечерний «час пик» мы тоже закроем, после чего вновь уменьшим количество транспорта, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «ПАТП-1» Александр Пономаренко.

Непосредственной причиной кризиса стал переход на предоплату топлива поставщику — ООО «Газпромнефть Региональные поставки». По словам директора ПАТП-1, до ноября действовала система постоплаты — до 25 числа перевозчик получал топливо, а до 1 числа оплачивал фактическое потребление. Новый договор требует предоплату, но принадлежащее городу предприятие находится в тяжелом финансовом положении и живых денег не хватает на все.

Вся ежедневная выручка от продажи билетов — 620−650 тысяч рублей — уходит на платежи банку по овердрафту на выплату заработной платы. А деньги, которые нам приходят за перевозку льготников, поступают с опозданием. Возникает кассовый разрыв. На последние три дня месяца денег на топливо нет. Из 32 маршрутов только 3 прибыльные, остальные — убыточные. Деньги забирает частник — маршрутные такси. С февраля прошлого года идет разговор о том, что если мы хотим сохранить общественный транспорт, нужно убирать частные маршруты. Но дальше разговоров дело не идет, — считает Александр Пономаренко.

Кредиторская задолженность ПАТП-1 на сегодняшний день составляет 66 млн рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, лизинговая компания уже пыталась изъять часть автобусов у компании. Этот вопрос удалось урегулировать только с помощью бюджетной субсидии. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

Читайте ранее в этом сюжете: У Ярославля изымают 30 автобусов