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В России могут расширить биржевую торговлю сельхозпродукцией — ФАС

Экономика

Биржевая торговля сельхозпродукцией в стране динамично развивается

В России могут расширить биржевую торговлю сельхозпродукцией — ФАС
Франс Снейдерс. Фруктовая лавка

Москва, 29 ноября 2018, 15:39 — REGNUM  Биржевую торговлю морепродуктами и соей могут запустить в ближайшее время в Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин в интервью ТАСС.

По его словам, биржевая торговля сельхозпродукцией (сахар, зерно) в стране динамично развивается, поэтому и обсуждается вопрос о запуске торгов на сою и морепродукты.

Напомним, в конце августа 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал «дорожную карту» по развитию конкуренции в отраслях экономики, в которой говорится о необходимости расширения списка сельхозпродукции для реализации через биржевые торги.

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Сельское хозяйство
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