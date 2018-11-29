Туристы стали выбирать зимой нестандартные туры по России

Москва, , 15:39 — REGNUM Российские туроператоры стали отмечать повышенный интерес туристов к нестандартным турам по России. Они считают, что тенденция к росту спроса на нестандартные туры с каждым годом будет все более заметна, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, кроме популярных зимних туров в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, начинают пользовать спросом оригинальные и малоизвестные направления.

Так, туроператоры отмечают интерес туристов к таким регионам, как: Алтай, Алтайский край, Карелия, Камчатка, Северный Кавказ, Тула, Калининградская, Мурманская, Кемеровская и Новгородская области.

Также продолжается рост спроса на эксклюзивные туры на приключенческие туры на Урал и новые программы в Мурманск. На Урале популярная программа «Новогодние приключения в Каменном царстве» с посещением Чертова городища и Кунгурской ледяной пещеры, в Мурманске — программа «Ворота в Арктику» с посещением Снежной деревни и саамского поселения.

Подробнее: Около 74% российских туристов мечтают посетить Арктику

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, мечтают посетить Арктику 73,6% российских туристов, но отмечают, что очень дорогие путёвки. Большинство (56%) российских туристов считают, что стоимость тура в Арктику должна быть дешевле в сравнении с южными регионами России.

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