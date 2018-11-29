«Россети» заинтересованы в участии Китая в модернизации российских объектов

Пекин, , 15:29 — REGNUM Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский пригласил китайских партнёров принять участие в проектах строительства и модернизации объектов электросетевого комплекса на территории России, Китая и третьих стран, сообщает 29 ноября пресс-служба предприятия.

Ливинский принял участие в первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, торжественное открытие которого состоялось сегодня Пекине. Во время выступления на секции «Электроэнергетика и угольная отрасль» глава компании представил планы по цифровизации электросетевого комплекса.

«Мы готовы расширять международное сотрудничество и хотели бы пригласить наших китайских партнеров, в частности, ГЭК Китая и China Energy Engineering Corporation к возможному участию в проектах», — сказал Ливинский.

Отмечается, что на форуме «Россети» и China Energy Engineering Corporation Ltd. — один ведущих в мире поставщиков комплексных решений для энергетики — договорились об обмене технологиями и долгосрочном сотрудничестве в сфере строительства энергетических объектов. Предполагается, что с участием обеих компаний в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа для координации работ в рамках соглашения.

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