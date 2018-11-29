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ЦБ считает экономику РФ достаточно устойчивой к санкционным рискам

Экономика

При необходимости Банк России может подключить набор инструментов антикризисного регулирования

ЦБ считает экономику РФ достаточно устойчивой к санкционным рискам
Arslan864
«Неваляшка»

Москва, 29 ноября 2018, 15:30 — REGNUM  Российская экономика достаточно устойчива к потенциальным рискам, связанным с ухудшением отношения инвесторов к рынкам развивающихся стран и наложением санкций. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор финансовой стабильности».

Устойчивость в ЦБ объясняют наличием сбалансированных макроэкономических показателей. Отмечено также, что ЦБ может при необходимости подключить набор инструментов антикризисного регулирования, включая операции на рынке ОФЗ и на рынке валюты.

Один из способов поддержки рынка ОФЗ — разрешение финансовым организациям не переоценивать стоимость этих ценных бумаг, поясняется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австрия выдвинула предложение усилить антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе, однако не все страны поддержали инициативу. Так, Вену поддержали Польша и Эстония, но против выступили Германия и Франция.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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