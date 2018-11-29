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«Силу Сибири» оснастят агрегатами, созданными на основе авиадвигателей

Экономика

Оборудование установят на компрессорной станции Ковыктинского месторождения

«Силу Сибири» оснастят агрегатами, созданными на основе авиадвигателей
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Сила Сибири»

Москва, 29 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Три газоперекачивающих агрегата ГПА-16 для проекта «Сила Сибири» заказал Газпром в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех). Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании «ОДК-Газовые турбины».

Суммарная мощность оборудования составляет 48 МВт. Оно будет установлено на компрессорной станции Ковыктинского месторождения и предназначаться для обеспечения сбыта «голубого топлива» в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Газоперекачивающие агрегаты, созданные на основе авиадвигателей, — яркий пример диверсификации производства. На объектах Газпрома эксплуатируются около 1500 промышленных двигателей производства корпорации», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, в настоящее время ОДК совместно с Газпромом ведёт работу над созданием новых, более эффективных и экологичных установок для газопроводов. В частности, стороны создадут импортозамещающее газотурбинное оборудование, в том числе для проектов на шельфе.

Читайте ранее в этом сюжете: Газпром приступит к разработке Ковыктинского месторождения в 2019 году

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Газопровод «Сила Сибири»
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