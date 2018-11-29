Инвестиции в Южную Корею достигли рекордных значений в 2018 году — $23 млрд

Сеул, , 17:14 — REGNUM Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Республику Корея достиг рекордных значений на фоне высокой привлекательности сектора высоких технологий. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные правительства.

За 10 месяцев 2018 года инвесторы вложили в экономику Республики Корея 23,04 миллиарда долларов — больше, чем за весь прошлый год. Значительно больше инвестиций было получено от Евросоюза — на 24%, то есть 7,1 миллиардов долларов. Американские компании заинтересованы в сотрудничестве в высокотехнологичных областях промышленности: они инвестировали 5,1 миллиардов долларов, что превысило показатель прошлого года на треть. Наибольший прирост — на 250% — продемонстрировали ПИИ из Китая — 2,5 миллиарда. Китайские граждане и компании вложили свои средства главным образом в сферу услуг.

Промышленный сектор экономики привлёк 9,27 миллиардов долларов, а сектор услуг — 12,6 миллиардов. По мнению правительства, притоку инвестиций также поспособствовала нормализация обстановки на Корейском полуострове, а также улучшение инвестиционного климата благодаря государственной политике.