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Пакистан потратит $ 2,5 миллиарда на спасение электроэнергетики

Экономика

Правительство Пакистана готово выделить кредиты в размере 2,5 миллиардов долларов для спасения электроэнергетических компаний

Исламабад, 29 ноября 2018, 15:21 — REGNUM  Комитет по экономической координации Пакистана во главе с министром финансов Асадом Умаром принял решение изыскать средства в размере 2,5 миллиарда долларов для выдачи кредита двум крупнейшим электроэнергетическим компаниям страны — Power Holding Private Limited и National Power Parks Management company Limited.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в случае, если компании не найдут дополнительные средства, им грозит банкротство. Кроме того, компаниям необходимо обновление фондов, на что также потребуются значительные средства.

Комитет по экономической координации принял решение привлечь частный капитал для финансирования частной компании Power Holding Private Limited. Кроме того, он разрешил выпустить суверенную гарантию для государственной National Power Parks Management company Limited, что позволит ей самостоятельно получать кредиты. Примечательно, что для кредитования обеих компаний должен использоваться принцип исламского банкинга, то есть кредиторам запрещено брать проценты напрямую.

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Зарубежная хроника
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