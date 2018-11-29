«Предпосылок нет»: ФАС о дополнительных проверках независимых АЗС

Москва, 29 ноября 2018, 14:44 — REGNUM Необходимости и предпосылок для дополнительных проверок независимых автозаправочных станций в России нет, заявил 29 ноября заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
По его словам, ведомство регулярно проводит проверки не только независимых, но и АЗС крупных нефтяных компаний, сейчас дополнительные проверки не требуются.
«Предпосылок для дополнительных проверок нет», — цитирует ТАСС Голомолзина.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение ФАС и Федеральной налоговой службе провести внеплановые проверки независимых сетей автозаправочных станций, завышающих цены на топливо.
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