«Предпосылок нет»: ФАС о дополнительных проверках независимых АЗС

Москва, , 14:44 — REGNUM Необходимости и предпосылок для дополнительных проверок независимых автозаправочных станций в России нет, заявил 29 ноября заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

По его словам, ведомство регулярно проводит проверки не только независимых, но и АЗС крупных нефтяных компаний, сейчас дополнительные проверки не требуются.

«Предпосылок для дополнительных проверок нет», — цитирует ТАСС Голомолзина.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение ФАС и Федеральной налоговой службе провести внеплановые проверки независимых сетей автозаправочных станций, завышающих цены на топливо.

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