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«Предпосылок нет»: ФАС о дополнительных проверках независимых АЗС

Экономика

Ведомство регулярно проводит проверки не только независимых, но и АЗС крупных нефтяных компаний

«Предпосылок нет»: ФАС о дополнительных проверках независимых АЗС
Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР
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Москва, 29 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Необходимости и предпосылок для дополнительных проверок независимых автозаправочных станций в России нет, заявил 29 ноября заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

По его словам, ведомство регулярно проводит проверки не только независимых, но и АЗС крупных нефтяных компаний, сейчас дополнительные проверки не требуются.

«Предпосылок для дополнительных проверок нет», — цитирует ТАСС Голомолзина.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение ФАС и Федеральной налоговой службе провести внеплановые проверки независимых сетей автозаправочных станций, завышающих цены на топливо.

Читайте подробнее: Независимые сети АЗС с высокими ценами проверят в России

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