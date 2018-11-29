В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Багдад, , 15:32 — REGNUM Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, нефть также будет поставляться из южных нефтяных месторождений и Киркука.

Гхадбан призвал мировое сообщество к применению сбалансированной политики в отношении мировых цен на нефть и упомянул, что ценовая политика Ирака направлена на обеспечение стабильности на мировом рынке.

«Основы и механизмы экономики и маркетинга, а также стратегическое видение, присущее «SOMO», Иракской государственной нефтяной компании, в отношении направлений экспорта, базируются на важности каждого рынка и каждого доллара, получаемого с продажи нефти», — добавил официальный представитель министерства нефти Асим Джихад.