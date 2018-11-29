Четверг, 29 Ноября 2018 года
16:38:40 МСК

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Экономика

В 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20 % — в Европу и 13 % — в Северную Америку

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Schmucki
Нефть

Багдад, 29 ноября 2018, 15:32 — REGNUM  Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, нефть также будет поставляться из южных нефтяных месторождений и Киркука.

Гхадбан призвал мировое сообщество к применению сбалансированной политики в отношении мировых цен на нефть и упомянул, что ценовая политика Ирака направлена на обеспечение стабильности на мировом рынке.

«Основы и механизмы экономики и маркетинга, а также стратегическое видение, присущее «SOMO», Иракской государственной нефтяной компании, в отношении направлений экспорта, базируются на важности каждого рынка и каждого доллара, получаемого с продажи нефти», — добавил официальный представитель министерства нефти Асим Джихад.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить