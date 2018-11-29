Рост и падение в АПК Зауралья: где сдаёт позиции объём сельхозпродукции

Курган, , 14:37 — REGNUM В агропромышленном комплексе (АПК) Курганской области произошёл спад объёмов продукции сельского хозяйства. Однако увеличилась реализация зерна, молока, скота и птицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона.

В январе-сентябре 2018 года индекс физического объема продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий составил по сравнению с объёмом аналогичного периода 2017 года 86,8%.

Намолочено 1797,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что составило 82,5% к уровню 2017 года, собрано 189,5 тыс. тонн картофеля (97%) и 86,7 тыс. тонн овощей (94%).

Снизился по сравнению с 2017 годом убой скота и птицы на 1,1%, надои снизились на 1%, на 1,1% меньше получено яиц. Но увеличился средний надой молока на одну корову на 8,2%

И наряду с небольшим снижением объёмов сельхозпродукции, выросла её реализация. Зерна по сравнению с 2017 годом в Курганской области продали больше на 6,5%, скота и птицы — на 5,9%, молока — на 4,1%.

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