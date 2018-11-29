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В Воронеже ликвидированы две крупные коммунальные аварии

Экономика

Без тепла и воды на несколько часов остались тысячи жителей

В Воронеже ликвидированы две крупные коммунальные аварии
Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна
Водопровод

Воронеж, 29 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Две крупные коммунальные аварии, произошедшие 29 ноября в Воронеже, ликвидированы. По информации администрации города, в дома в Коминтерновском и Советском районах работы завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября из-за аварии на водоводе в Советском районе города без воды остались жители нескольких микрорайонов, в том числе поселков 1 Мая и Тепличный, в зону отключения попали школа и детский сад. Параллельно в Коминтерновском районе, на улице Хользунова, из-за аварии отключили воду в 12 домах, а девять из них остались еще и без отопления.

В обоих случаях ликвидацией аварии занимались специалисты РВК «Воронеж». По данным на 14:00 авария в Коминтерновском районе ликвидирована, водоснабжение восстановлено, подана вода и в отопительную систему. В Советском районе аварийные работы также завершены.

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Коммунальные проблемы Воронежа
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