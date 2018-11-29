Чувашия планирует нарастить поставки продукции в Белоруссию

Чебоксары, , 14:29 — REGNUM В Чувашии с официальным деловым визитом находится делегация Белоруссии во главе с первым заместителем министра промышленности Геннадием Свидерским. Члены делегации проводят переговоры по направлениям сотрудничества, а также посещают предприятия АПК, транспорта, дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ для обсуждения возможностей организации поставок и кооперации. Региональные власти считают, что этот визит придаст «новывй импульс сотрудничеству». В Чебоксарах в рамках визита состоялся ряд встреч в доме правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Состоялось XI заседание рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между республиками. Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен в том, что дополнительный импульс получат торгово-экономические отношения между республиками в связи с назначением бывшего приволжского полпреда Михаила Бабича спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Белоруссии. Так как Бабич «хорошо осведомлен о сильных сторонах Чувашской Республики», говорится в сообщении.

Геннадий Свидерский выразил заинтересованность в стимулировании продаж белорусской техники, в том числе через агролизинг. И отметил готовность участия в дальнейшем транспортном переоснащении региона. С участием гостей состоялась передача пассажирских автобусов Минского автомобильного завода транспортникам города Чебоксары. Планируется поставка дополнительных автобусов. Напомним, в Чувашию также поставляется продукция машиностроения и сельского хозяйства в частности, акционерных обществ «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш».

По данным минэкономразвития, порядка 200 предприятий и организаций Чувашии осуществляют взаимодействие с экономикой Белоруссией. В то же время импорт продукции из Белоруссии практически вдвое превышает экспорт продукции предприятий Чувашии. Вице-премьер — министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин предложил довести объемы поставок чувашских товаров до сопоставимого уровня. Для этого в адрес органов исполнительной власти страны, а также администраций муниципальных образований Белоруссии были направлены коммерческие предложения организаций Чувашии о сотрудничестве.

С предложениями по расширению торгово-экономических связей также выступили представители бизнес-кругов двух республик. Взаимный интерес представляет дальнейшее перевооружение сельхозтоваропроизводителей Чувашии, а также обновление парка городского транспорта качественной белорусской техникой. Перспективы сотрудничества чувашская сторона также видит в расширении линейки поставок продукции АПК, совместной работе над развитием хмелеводства, использовании наработок в области релестроения, химической отрасли, в том числе лакокрасочной промышленности.

В рамках визита белорусская делегация посетила предприятия республики — в частности, АО «ЭЛАРА», ООО «Релематика», производственную базу АО «Дорэкс» и МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», встретились с представителями предприятий коммунального сектора. Геннадий Свидерский акцентировал внимание на том, что в настоящее время завершается строительство атомной электростанции на территории Белоруссии, которую ведет Росатом. И выразил надежду, что предприятия Чуваши будут участвовать в поставке оборудования, систем управления, что позволило бы поддерживать производство наукоемких изделий, взаимную кооперацию и пополнять товарооборот.

В ходе посещения Чувашской сельскохозяйственной академии обсуждены вопросы в области растениеводства, расширения сотрудничества между ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш». На инженерном факультете состоялось торжественное открытие учебных классов данных предприятий. Это позволит будущим инженерам изучать устройство техники и освоить управление, работая на современной технике.

Напомним, в 2015 году делегация Чувашии под руководством Михаила Игнатьева посетила Белоруссию. В ходе визита состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко, который отметил, что между республиками много общего: природа, традиции, народные промыслы, узоры на национальных костюмах. В 2017 году подписано соглашение между правительствами республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двустороннее взаимодействие вышло на новый уровень.

Региональные власти отмечают, что сегодня Белоруссия является одним из основных стратегических партнеров Чувашии. Растёт торговый оборот: по итогам января-сентября 2018 года среди стран, с которыми у Чувашии налажены торговые отношения, Белоруссия находится на втором месте по экспорту (16,1%) и импорту (18,3%) — соответственно после Казахстана и Китая. По итогам 2018 года товарооборот между республиками прогнозируется в объеме около 100 млн долларов, то есть почти на 30% больше, чем годом ранее.