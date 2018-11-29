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IKEA подала иск против связанной с Грудининым компании

Экономика

Иск поступил в суд 28 ноября и пока не принят к производству

IKEA подала иск против связанной с Грудининым компании
Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Москва, 29 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  Торгово-производственная сеть IKEA подала иск о взыскании 80 млн рублей с компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой является бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что иск поступил в суд 28 ноября и пока не принят к производству. Других подробностей в картотеке не содержится.

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Ранее сообщалось, что IKEA намерена подать иск к «ТТ Девелопмент» о взыскании неустойки по договору купли-продажи земельного участка.

Напомним, в марте этого года акционеры «Совхоза имени Ленина» выиграли иск к Павлу Грудинину о возврате в собственность предприятия земельных участков общей стоимостью более миллиарда рублей. Ранее эти участки были внесены в уставной капитал компании «ТТ Девелопмент».

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