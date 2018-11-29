В Перми разработали проект торговой платформы для ЕАЭС

Пермь, , 14:04 — REGNUM Учёные экономического факультета Пермского университета разработали цифровую платформу Vexa в сфере трансграничной торговли малых и средних предприятий несырьевых отраслей экономики стран-участниц Евразийского экономического союза. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что проектная инициатива подготовлена в ПГНИУ для цифровой повестки ЕАЭС. Предложенный проект реализуется на базе глобальных сетей: платформа использует нейротехнологии и искусственный интеллект. Она призвана обеспечить пользователей и поставщиков современными и надежными способами расчетов на основе блокчейн-технологий, в том числе, расчёта с помощью криптовалют.

Руководитель научной группы, доцент кафедры менеджмента ПГНИУ Татьяна Александрова сообщила, что создание трансграничной торговой платформы решает важную экономическую задачу — обеспечивает малому и среднему бизнесу выход на международные рынки с перспективой увеличить объем несырьевого экспорта и число экспортеров.

«Эффект от реализации предложенного проекта проявляется не только в экономии затрат экспортеров, но и в реструктуризации странового экспорта и осуществлении кроссотраслевой трансформации национальных экономик стран-участниц Евразийского экономического союза», — пояснила Александрова.

По оценке разработчиков, такой международный проект на начальном этапе требует около $7,5 млн. При этом реализация проекта может принести свыше $500 млн прибыли.

Читайте также: Евразийская интеграция: «Региону не хватает крупных объединяющих проектов»