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Основные направления развития финрынка РФ внесут в правительство в январе

Экономика

В проекте на 2019 — 2021 годы затрагиваются такие вопросы, как повышение финансовой доступности и грамотности, защита прав потребителей и поставщиков финансовых услуг

Москва, 29 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Правительство РФ одобрило проект развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов, заявил 29 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«По протокольному решению одобрен проект основных направлений. Минфину поручим вместе с другими органами власти с участием Банка России доработать план мероприятий, то есть дорожную карту по реализации основных направлений развития финансового рынка на период 2019—2021 годов», — сказал он.

До середины января поручено внести план в правительство в установленном порядке.

Проект представила в докладе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В нём три стратегические цели — повышение качества жизни людей благодаря использованию финансовых инструментов, содействие экономическому росту через конкурентный доступ субъектов РФ к долговому и долевому финансированию, страхование рисков, а также создание условий роста финансовой индустрии.

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Макроэкономика России
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