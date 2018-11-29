Основные направления развития финрынка РФ внесут в правительство в январе

Москва, , 13:53 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов, заявил 29 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«По протокольному решению одобрен проект основных направлений. Минфину поручим вместе с другими органами власти с участием Банка России доработать план мероприятий, то есть дорожную карту по реализации основных направлений развития финансового рынка на период 2019—2021 годов», — сказал он.

До середины января поручено внести план в правительство в установленном порядке.

Проект представила в докладе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В нём три стратегические цели — повышение качества жизни людей благодаря использованию финансовых инструментов, содействие экономическому росту через конкурентный доступ субъектов РФ к долговому и долевому финансированию, страхование рисков, а также создание условий роста финансовой индустрии.