Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда РФ на три года

Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.». Бюджет-2019 сформирован с дефицитом в сумме 23,2 млрд рублей, в 2020 году — 22 млрд рублей, в 2021 году — 33,9 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.

Из средств бюджета ПФ РФ будут выплачиваться пенсии с индексации, доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан, а также заложены расходы на доставку пенсий.

В частности, в бюджете ПФ РФ на 2019 год доходы составят 8 трлн 612,7 млрд рублей, расходы — 8 трлн 635,9 млрд рублей. Доходы в 2020 и 2021 годах составят 8 трлн 995.5 млрд рублей и 9 трлн 294,3 млрд рублей соответственно, расходы — 9 трлн 017,4 млрд. рублей и 9 трлн 328,1 млрд рублей.

Отмечается, что утвержденный на трёхлетний период бюджет Пенсионного фонда РФ позволит своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии и повысить материальное положение пенсионеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 года президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» заявил, что «пенсии в России будут расти. Это вопрос решенный».

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