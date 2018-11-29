Скандал в Оренбуржье: сельсоветы просят больше денег

Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 29 ноября, депутаты заксобрания в первом чтении приняли проект бюджета на ближайшую трёхлетку (2019−2021 годы). Оппозиция проголосовала против законопроекта, однако в депутатском корпусе большинство за единороссами. В итоге проект прошёл первое чтение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время обсуждения документа депутат закособрания Максим Амелин (КПРФ) затронул тему межбюджетных отношений. Он возмутился ситуацией, когда львиная часть доходов области передаётся в федеральный центр:

«Ситуация, когда 81% доходов передаются в федеральный бюджет, а на местах остается 4% доходной базы — абсурдна и ненормальна! Эти данные взяты из справки налоговой инспекции за 9 месяцев 2018 года».

Затем депутат перешёл на обсуждение темы отношений между муниципальными бюджетами и областной казной. Он заявил, что «сегодня авторитет органов местного самоуправления никакой», а проблема межбюджетных отношений не позволяет решать возложенные на муниципалов вопросы местного значения.

«В сельских поселениях порой трудно подобрать главу, сегодня только редкие мазохисты идут за мизерные деньги под постоянный прессинг контролирующих, проверяющих и указывающих органов. В результате мы имеем нищие муниципалитеты. В итоге уже дошло до крика на всю область. Главы целыми районами пишут обращения депутатам не в силах достучаться до исполнительной власти», — сказал он.

Амелин зачитал депутатскому корпусу выдержку из письма, с которым к нему обратились главы ряда муниципальных образований:

«Заработная плата главы и специалиста на уровне 9−18 тыс. рублей, оклад главы администрации 9647 рублей, оклад специалиста — 6431 рубль. Ни для кого не секрет что престиж муниципального служащего падает, молодежь с высшим образованием не желает идти на работу в администрацию сельсовета, рассуждая, проще работать продавцом и зарплата больше и ответственность меньше».

Под этим обращением к депутату свои подписи поставили главы 15 муниципальных образований. Руководство сельсоветов просило повышения заработной платы.

По мнению заместителя главы администрации Пономаревского района Владимира Дрокина, главы 15 сельсоветов «погорячились», написав письмо депутату Максиму Амелину с жалобой на зарплаты и с просьбой увеличить финансирование. Вместе с тем чиновник отметил, что знал об обращении и тоже не против повышения оплаты труда в муниципалитетах, при этом признав, что район живёт на дотации, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Между тем 21 ноября в Оренбурге прошли публичные слушания по проекту областного бюджета. В минфине Оренбуржья подчеркнули, что формат публичных слушаний позволяет максимально прозрачно и открыто обсудить с жителями Оренбургской области проект областного бюджета, выслушать предложения, замечания и внести в случае необходимости коррективы. С докладом об основных параметрах на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов выступила первый заместитель министра финансов Оренбургской области Татьяна Терскова, которая сообщила об увеличении в 2019 году объема межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 1 млрд рублей, сумма составит 26,7 млрд рублей. При этом объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городов и районов планируется на уровне 4,5 млрд рублей.

В ведомстве также обратили внимание, что разработан и проходит согласование проект постановления Оренбургской области «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах муниципальных образований Оренбургской области на 2019 год». Впервые постановлением правительства области будут устанавливаться нормативы на оплату труда для сельских поселений, при расчете которых предусмотрен значительный рост заработной платы глав и специалистов сельских поселений.