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Курорту «Мамисон» в Северной Осетии могут вернуть статус ОЭЗ

Экономика

Власти региона готовят дорожную карту для решения этого вопроса

Владикавказ, 29 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  Власти Северной Осетии рассчитывают на возвращение курорту «Мамисон» статуса особой экономической зоны. Правительство региона в настоящее время разрабатывает проектно-сметную документацию для решения этого вопроса. Об этом 28 ноября в ходе встречи с министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым сообщил глава РСО-Алании Вячеслав Битаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

По словам Битарова, дорожная карта по созданию особой экономической зоны «Мамисон» разрабатывается по итогам заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса о целесообразности возобновления проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание с участием первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, состоялось в начале ноября. На нем он сообщил, что в 2019 году Северная Осетия получит на развитие курорта «Мамисон» из федерального бюджета 100 млн рублей. На эти средства будут в первую очередь проведены работы по возобновлению на территории курорта режима особой экономической зоны.

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Напомним, проект курорта «Мамисон» в Северной Осетии входил в туристический кластер, который создается с 2010 года на Севером Кавказе. В 2014 году компания «Курорты Северного Кавказа», которая реализует этот проект, приняло решение о приостановке строительства курорта «Мамисон», а в сентябре 2016 была ликвидирована особая экономическая зона на территориях Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии, где планировалось его создавать.

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Горнолыжные курорты на Кавказе
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